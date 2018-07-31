ОБСЕ: Боевики во время учений разрушили жилые дома в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, дома мирных жителей, которые попали по обстрел из танков, находятся между полигонами террористов

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Пророссийские наемники во время учений разрушили жилые дома и несколько построек в Малой Юрьевке, что в 34 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Миссия зафиксировала свежие повреждения вследствие обстрела в жилом районе, на центральной улице наблюдатели видели одноэтажный дом с двумя разбитыми окнами, выходящими на восток, а также обвалившуюся крышу и несколько фрагментов деревянных балок в трех метрах к западу от дома.

По оценке наблюдателей, повреждения образовались в результате попадания танкового снаряда, при этом установить направление огня не представлялось возможным.

70-летняя жительница населенного пункта сообщила, что повреждения образовались 19 июля, а также добавила, что никто не пострадал.

"Дом расположен в районе между полигонами возле Бугаевки и Мирным, где команда СММ недавно зафиксировала в общей сложности около 40 танков неустановленного типа", - уточнили в пресс-службе.

19 июля 2018 года сообщалось, что террористы спрятали танки в жилых домах нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области.

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