Обвал моста в Генуе: у пострадавшей украинки сломан позвоночник

Евгений Бабин и Наталья Енина (фото - casertareport.it)

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Врачи уже провели две операции, состояние украинки Натальи Ениной стабильное, но ей понадобится реабилитация

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У украинки, которая пострадала в результате обвала автомобильного моста в Генуе, сломан позвоночник, но она будет ходить. Об этом рассказали врачи в больнице Сан-Мартино, передает ТСН.

Наталья Енина перенесла уже две операции. Кроме перелома позвоночника, у нее сломаны щиколотки. Она в сознании и ее жизни ничего не угрожает.

По словам заведующей реанимации больницы, процесс реабилитации будет достаточно долгим и после него украинка сможет ходить.

Вместе с Ениной был ее муж Евгений Бабин, и, по словам врачей, он - гражданин Молдовы. У него травма шеи, ему провели операцию и сейчас решают, нужна ли еще одна.

Как сообщили в МИД Украины, украинцев среди погибших нет. Двое украинцев пострадали - они находятся в больнице "Сан Мартин", подтвердило украинское консульство в Италии.

14 августа в результате обрушения секции моста погибли 38 человек. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли назвал причиной обрушения моста серьезные недочеты в техобслуживании.