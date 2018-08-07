Опасная вода: за сутки в Украине утонули более 20 человек

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Среди утонувших - пятеро детей, отметили спасатели

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В Украине утонул 21 человек, среди которых пятеро детей, за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Ровенской области во время купания в реке Горынь утонули две сестрички 12 и 13 лет. В селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения.

В Хмельницкой области в пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Три случая зафиксировано также в Кировоградской области. Еще два - в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 808 человек, из которых 84 ребенка. Спасли 581 человека, в том числе 106 детей.

Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

"Несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", - отметили в пресс-службе.

Спасатели напоминают, что отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах, нельзя нырять в незнакомых местах.

Также они советуют не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные ставки и реки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не приближаться к судам, лодкам и катерам.

"Температура воды должна быть не ниже +17 градусов, плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут. Следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра", - уточнили в пресс-службе.

21 июля 2018 года в США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек.