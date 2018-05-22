Отравление в харьковской школе: полиция назвала версию

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Как и предполагала министр образования Гриневич, газ в школе могли распылить,чтобы сорвать уроки

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В харьковской школе №3 распылили газ для того, чтобы сорвать учебный процесс. Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации Нацполиции в области Оксана Калмыкова, передает Укринформ.

Это предварительная версия - что кто-то из школьников хотел сорвать занятия и итоговую государственную аттестацию. Версию проверяют.

По словам директора школы Валентины Косминой, посторонние не могут попасть в школу, в здании есть охранник.

22 мая в результате отравления детей в школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию. Всего симптомы отравления были у 37 учеников. Всех уже отпустили домой.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко сообщил, что, предварительно, газ распылили из баллончика индивидуальной защиты в помещениях уборной на втором этаже. По словам министра образования Лилии Гриневич, это сделал один из учеников.