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22.05.2018, 23:38

Отравление в харьковской школе: полиция назвала версию

Отравление в харьковской школе: полиция назвала версию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Как и предполагала министр образования Гриневич, газ в школе могли распылить,чтобы сорвать уроки

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В харьковской школе №3 распылили газ для того, чтобы сорвать учебный процесс. Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации Нацполиции в области Оксана Калмыкова, передает Укринформ

Это предварительная версия -  что кто-то из школьников хотел сорвать занятия и итоговую государственную аттестацию. Версию проверяют.

По словам директора школы Валентины Косминой, посторонние не могут попасть в школу, в здании есть охранник.

22 мая в результате отравления детей в школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию. Всего симптомы отравления были у 37 учеников. Всех уже отпустили домой.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Павел Пономаренко сообщил, что, предварительно, газ распылили из баллончика индивидуальной защиты в помещениях уборной на втором этаже. По словам министра образования Лилии Гриневич, это сделал один из учеников. 

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Теги: отравление, газ, Харьков, школьники, школа №3
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