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18.07.2018, 09:26

Отравление в лагере в Донецкой области: половина детей в больнице

Отравление в лагере в Донецкой области: половина детей в больнице - Фото
Фото: Андрей Лысенко/ Facebook

Количество пострадавших выросло: в больницу с отравлением продолжают поступать отдыхавшие в лагере

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Из детского лагеря "Яструбок" в Донецкой области госпитализировали с острой кишечной инфекцией уже 84 человека, из которых 68 детей. Об этом сообщает ГСЧС.

Всего в лагере было 134 ребенка, то есть, с отравлением попали в больницу почти половина отдыхавших. 

Сейчас в "Яструбке" проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические меры. 

Вчера, 17 июля, сообщалось о 60 пострадавших детях. 

Правоохранители начали расследование. Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

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Теги: отравление, Донецкая область, детский лагерь
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