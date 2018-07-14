Под Черниговом вертолет обесточил пять сел

Фото: facebook.com/policechernigivshchini

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Пилот посадил вертолет на поле и сбежал

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В селе Лидин Бобровицкого района Черниговской области вертолет марки Ми-2 во время обработки полей винтом задел линию электропередач и обесточил 5 сел. Пилот скрылся с места аварийной посадки. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

Повредив провода с напряжением 10 кВ, пилот посадил вертолет и убежал. Позже его задержали в соседнем районе.

Как выяснилось, арендованные агропредприятием земли обрабатывал житель Кировоградской области. Документов, которые бы предоставляли ему право управлять вертолетом, человек при себе не имел. Результаты медосмотра пилота показали у него признаки алкогольного опьянения. Сейчас человек находится в больнице - у него повысилось давление.

13 июля в Сумской области одноместный самолет упал во время обработки полей кукурузы. Пилот погиб на месте.