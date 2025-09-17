СБУ прокомментировала "прослушку", найденную у Садового в кабинете

Спецслужба проводит мероприятия во Львовском городском совете после того, как на рабочем месте мэра нашли прослушивающее устройство

Андрей Садовой (Фото: Международный саммит городов и регионов)

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело из-за "прослушки", найденной в кабинете городского головы Львова Андрея Садового. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СБУ начали уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского головы города Львова. Сейчас сотрудники СБУ проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия в помещении Львовского городского совета", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что найденное устройство изымут и отправят на проведение соответствующих экспертиз.

Расследование проводится по статье Уголовного кодекса о незаконном использовании специальных технических средств получения информации.

Максимальное наказание – четыре года тюрьмы.