СБУ прокомментировала "прослушку", найденную у Садового в кабинете
Служба безопасности Украины открыла уголовное дело из-за "прослушки", найденной в кабинете городского головы Львова Андрея Садового. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.
"Следователи СБУ начали уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского головы города Львова. Сейчас сотрудники СБУ проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия в помещении Львовского городского совета", – говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что найденное устройство изымут и отправят на проведение соответствующих экспертиз.
Расследование проводится по статье Уголовного кодекса о незаконном использовании специальных технических средств получения информации.
Максимальное наказание – четыре года тюрьмы.
- Ранее, после обеда 17 сентября, мэр Львова Садовый заявил, что в его кабинете было найдено прослушивающее устройство и показал его на видео.
Комментарии (0)