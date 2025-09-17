СБУ прокоментувала "прослушку", знайдену у Садового в кабінеті

Спецслужба проводить слідчо-оперативні заходи у Львівській міській раді після того, як в на робочому місці мера знайшли "прослушку"

Андрій Садовий (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу через "прослушку", знайдену у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба відомства.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови міста Львова. Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради", – йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зауважили, що знайдений пристрій вилучать та надішлють на проведення відповідних експертиз.

Розслідування проводиться за статтею Кримінального кодексу про незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Максимальне покарання – чотири роки тюрми.