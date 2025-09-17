СБУ прокоментувала "прослушку", знайдену у Садового в кабінеті
Служба безпеки України відкрила кримінальну справу через "прослушку", знайдену у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба відомства.
"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови міста Львова. Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради", – йдеться у повідомленні.
У спецслужбі зауважили, що знайдений пристрій вилучать та надішлють на проведення відповідних експертиз.
Розслідування проводиться за статтею Кримінального кодексу про незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
Максимальне покарання – чотири роки тюрми.
- Раніше, по обіді 17 вересня, мер Львова Садовий заявив, що у його кабінеті було знайдено пристрій для й показав його на відео.
