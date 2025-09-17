Садовий заявив про "прослушку" у своєму кабінеті – відео

Андрій Садовий (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що у його кабінеті було знайдено "прослушку". Про це політик повідомив у своїх соцмережах.

"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефона криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт – результат бачите", – розповів Садовий.

Він заявив, що хотів би розслідування від правоохоронців, і щоб керівництво Служби безпеки України та відповідних органів надало відповіді стосовно цього пристрою.

"Виникає питання, хто це зробив? Якщо це зробили іноземні спеціальні служби – тут, звичайно, вже СБУ та наші контрольні органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спеціальних служб – то в мене є питання, нащо робити таку халяву, і так капарно [неякісно] це все робити?" – зазначив політик у відео.

Наразі СБУ не коментувала цю подію.