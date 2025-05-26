У житлі співробітників Вищого антикорупційного суду знайшли "прослушку"
Будівля ВАКС (Фото: сайт суду)

Минулого тижня у житлі співробітників апарату Вищого антикорупційного суду було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Про це повідомили на сайті інституції.

"Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", – йдеться у публікації.

Відомство подало повідомлення про втручання у його роботу до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора, відкрито кримінальні провадження.

"Незалежність суду – це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб, незалежно від методу чи форми, є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", – заявила голова ВАКС Віра Михайленко.

ДОВІДКА
"Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом", – йдеться у Законі "Про судоустрій і статус суддів".

Максимальне покарання за статтею 376 Кримінального кодексу про втручання в діяльність судових органів – три роки ув'язнення.
  • ВАКС – це спеціалізований суд, який розглядає справи про корупційні злочини, особливо на високому рівні.
  • 5 травня ВАКС узяв під варту колишнього заступника голови ОП Смирнова, але наступного дня за нього внесли 18 млн грн застави.
  • 23 травня ВАКС засудив заступника голови Федерації профспілок України Саєнка до чотирьох років позбавлення волі за спробу підкупу суддів.
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