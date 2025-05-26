У житлі співробітників Вищого антикорупційного суду знайшли "прослушку"

У ВАКС розцінюють це як спроби впливу на роботу суддів

Будівля ВАКС (Фото: сайт суду)

Минулого тижня у житлі співробітників апарату Вищого антикорупційного суду було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Про це повідомили на сайті інституції.

"Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", – йдеться у публікації.

Відомство подало повідомлення про втручання у його роботу до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора, відкрито кримінальні провадження.

"Незалежність суду – це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб, незалежно від методу чи форми, є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", – заявила голова ВАКС Віра Михайленко.

ДОВІДКА "Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом", – йдеться у Законі "Про судоустрій і статус суддів".



Максимальне покарання за статтею 376 Кримінального кодексу про втручання в діяльність судових органів – три роки ув'язнення. "Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом", – йдеться у Законі "Про судоустрій і статус суддів".Максимальне покарання за статтею 376 Кримінального кодексу про втручання в діяльність судових органів – три роки ув'язнення.

ВАКС – це спеціалізований суд, який розглядає справи про корупційні злочини, особливо на високому рівні.

5 травня ВАКС узяв під варту колишнього заступника голови ОП Смирнова, але наступного дня за нього внесли 18 млн грн застави.

23 травня ВАКС засудив заступника голови Федерації профспілок України Саєнка до чотирьох років позбавлення волі за спробу підкупу суддів.