У житлі співробітників Вищого антикорупційного суду знайшли "прослушку"
Минулого тижня у житлі співробітників апарату Вищого антикорупційного суду було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Про це повідомили на сайті інституції.
"Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду", – йдеться у публікації.
Відомство подало повідомлення про втручання у його роботу до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора, відкрито кримінальні провадження.
"Незалежність суду – це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб, незалежно від методу чи форми, є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії", – заявила голова ВАКС Віра Михайленко.
Максимальне покарання за статтею 376 Кримінального кодексу про втручання в діяльність судових органів – три роки ув'язнення.
- ВАКС – це спеціалізований суд, який розглядає справи про корупційні злочини, особливо на високому рівні.
- 5 травня ВАКС узяв під варту колишнього заступника голови ОП Смирнова, але наступного дня за нього внесли 18 млн грн застави.
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