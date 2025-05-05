Ексзаступника голови Офісу президента Смирнова узяли під варту із заставою у 18 млн грн

Андрій Смирнов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова з правом внесення застави. Про це повідомляє Суспільне з зали суду.

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Смирнов може вийти з-під варти, заплативши 18 млн грн застави. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Зазначається, що прокурорка просила більшу заставу – понад 20 млн грн. А адвокат колишнього посадовця заявив, що слідство не навело доказів легалізації коштів.

"Також не наведені ризики, які є підстави саме для такого запобіжного заходу. Це клопотання не є обґрунтованим. Пів року триває розслідування і жодних нових доказів у справі немає", – сказав захисник.

Смирнов у коментарі журналістам заявив, що "доведе свою невинуватість".

"Я вважаю його (рішення суду) несправедливим. Я боротимуся і доведу свою невинуватість. У мене є свої переконання і здогадки, хто за цим стоїть, але я думаю, що це не варто обговорювати. Але ми доведемо, що ми маємо рацію", — сказав він.

16 квітня Смирнов отримав нові підозри від НАБУ – легалізацію незаконно набутих коштів та одержання хабаря в особливо великому розмірі.