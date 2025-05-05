Ексзаступника голови Офісу президента Смирнова узяли під варту із заставою у 18 млн грн
Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова з правом внесення застави. Про це повідомляє Суспільне з зали суду.
Смирнов може вийти з-під варти, заплативши 18 млн грн застави. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.
Зазначається, що прокурорка просила більшу заставу – понад 20 млн грн. А адвокат колишнього посадовця заявив, що слідство не навело доказів легалізації коштів.
"Також не наведені ризики, які є підстави саме для такого запобіжного заходу. Це клопотання не є обґрунтованим. Пів року триває розслідування і жодних нових доказів у справі немає", – сказав захисник.
Смирнов у коментарі журналістам заявив, що "доведе свою невинуватість".
"Я вважаю його (рішення суду) несправедливим. Я боротимуся і доведу свою невинуватість. У мене є свої переконання і здогадки, хто за цим стоїть, але я думаю, що це не варто обговорювати. Але ми доведемо, що ми маємо рацію", — сказав він.
16 квітня Смирнов отримав нові підозри від НАБУ – легалізацію незаконно набутих коштів та одержання хабаря в особливо великому розмірі.
- Смирнов був заступником керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова: слідчі дії стосувалися справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.
- У березні 2023 року стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження щодо Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів: йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.
- 28 травня 2024 року ексзаступнику Єрмака Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Вже наступного дня за нього внесли заставу і було накладено процесуальні обов'язки.