Экс-заместителя главы Офиса президента Смирнова взяли под стражу с залогом в 18 млн грн
Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова с правом внесения залога. Об этом сообщает Суспільне из зала суда.
Смирнов может выйти из-под стражи, заплатив 18 млн грн залога. Его подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.
Отмечается, что прокурор просила больший залог – более 20 млн грн. А адвокат бывшего чиновника заявил, что следствие не привело доказательств легализации средств.
"Также, не приведены риски, которые есть основания именно для такой меры пресечения. Данное ходатайство не обосновано. Пол года продолжается расследование и никаких новых доказательств по делу нет", – сказал защитник.
Смирнов в комментарии журналистам заявил, что "докажет свою невиновность".
16 апреля Смирнов получил новые подозрения от НАБУ – легализацию незаконно приобретенных средств и получение взятки в особо крупном размере.
- Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года. Осенью 2023 года источники ZN.UA сообщали, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Смирнова: следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Андрея Смирнова Игорем.
- В марте 2023 года стало известно, что САП открыла уголовное производство по Смирнову по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении им коррупционных преступлений: речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Смирнов.
- 28 мая 2024 года экс-заместителю Ермака Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. На следующий день за него внесли залог и были наложены процессуальные обязанности.