Экс-заместителя главы Офиса президента Смирнова взяли под стражу с залогом в 18 млн грн

Бывшего чиновника подозревают в незаконном обогащении, получении взятки и легализации незаконных средств

Андрей Смирнов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего замглавы Офиса президента Андрея Смирнова с правом внесения залога. Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Смирнов может выйти из-под стражи, заплатив 18 млн грн залога. Его подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Отмечается, что прокурор просила больший залог – более 20 млн грн. А адвокат бывшего чиновника заявил, что следствие не привело доказательств легализации средств.

"Также, не приведены риски, которые есть основания именно для такой меры пресечения. Данное ходатайство не обосновано. Пол года продолжается расследование и никаких новых доказательств по делу нет", – сказал защитник.

Смирнов в комментарии журналистам заявил, что "докажет свою невиновность".

16 апреля Смирнов получил новые подозрения от НАБУ – легализацию незаконно приобретенных средств и получение взятки в особо крупном размере.