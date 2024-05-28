Экс-заместителю ОП Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн

Андрей Смирнов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн гривен. Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

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ВАКС постановил применить к Смирнову меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Сторона обвинения просила о мере пресечения в виде залога в сумме более 17 млн грн.

Также на подозреваемого возложены следующие обязанности: не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, сдать на хранение паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины, а также ограничить общение с рядом лиц.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 28 июля 2024 года.

По информации Национального антикоррупционного бюро, с 2020 по 2022 год Смирнов приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн, отметили в антикоррупционных органах.

По их данным, речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), двух мотоциклах (Honda, BMW), трех парковочных местах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

По версии следствия, чтобы скрыть наличие этого имущества, он оформил его подавляющую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а затем переоформил на себя.

Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года. Осенью 2023 года источники ZN.UA сообщали, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Смирнова: следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Андрея Смирнова Игорем.

В марте 2023 года стало известно, что САП открыла уголовное производство по Смирнову по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении им коррупционных преступлений: речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Смирнов.

22 мая Смирнову сообщили о подозрении по статье о незаконном обогащении. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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