Хотела нажиться на реконструкции ХАЭС: директору киевского общества вручили подозрение
Прокуроры сообщили о подозрении директору киевского общества, которая, по данным следствия, незаконно завладела почти 3 млн гривен на реконструкции Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.
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По данным следствия, во время проведения ремонтных работ на территории обособленного подразделения Хмельницкой АЭС, предпринимательница умышленно внесла ложные сведения в строительную документацию.
Правоохранители утверждают – она искусственно завысила расходы на выполнение пусконаладочных работ.
В частности, подозреваемая подделала акты приемки выполненных работ по компенсации средств на командировку работников общества. Однако, во время выполнения договора работники не были официально трудоустроены, а выполняли работы по договору.
В прокуратуре отметили: своими действиями она нанесла материальный ущерб на почти 3 млн гривен.
Правоохранители сообщили предпринимательнице о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах и составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекших тяжкие последствия.
Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.
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