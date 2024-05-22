Хотела нажиться на реконструкции ХАЭС: директору киевского общества вручили подозрение

В прокуратуре отметили: своими действиями она нанесла материальный ущерб на почти 3 млн гривен

Хмельницкая АЭС (Фото: Facebook)

Прокуроры сообщили о подозрении директору киевского общества, которая, по данным следствия, незаконно завладела почти 3 млн гривен на реконструкции Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

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По данным следствия, во время проведения ремонтных работ на территории обособленного подразделения Хмельницкой АЭС, предпринимательница умышленно внесла ложные сведения в строительную документацию.

Правоохранители утверждают – она искусственно завысила расходы на выполнение пусконаладочных работ.

В частности, подозреваемая подделала акты приемки выполненных работ по компенсации средств на командировку работников общества. Однако, во время выполнения договора работники не были официально трудоустроены, а выполняли работы по договору.

В прокуратуре отметили: своими действиями она нанесла материальный ущерб на почти 3 млн гривен.

Правоохранители сообщили предпринимательнице о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах и составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекших тяжкие последствия.

СПРАВКА. Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй – в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность – 2000 МВт. По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблок построили только частично. Энергоатом планирует завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт.



Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй – в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность – 2000 МВт. По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблок построили только частично. Энергоатом планирует завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт.Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе