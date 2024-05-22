Хотіла нажитися на реконструкції Хмельницької АЕС: директорці київського товариства вручили підозру

У прокуратурі наголосили: своїми діями вона завдала матеріальної шкоди на майже 3 млн гривень

Хмельницька АЕС (Фото: Facebook)

Прокурори повідомили про підозру директорці київського товариства, яка, за даними слідства, незаконно заволоділа майже 3 млн гривень на реконструкції Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними слідства, під час проведення ремонтних робіт на території відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС, підприємиця умисно внесла неправдиві відомості до будівельної документації.

Правоохоронці стверджують – вона штучно завищила витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.

Зокрема, підозрювана підробила акти приймання виконаних робіт про компенсацію коштів на відрядження працівників товариства. Однак, під час виконання договору працівники не були офіційно працевлаштовані, а виконували роботи за договором.

У прокуратурі наголосили: своїми діями вона завдала матеріальної шкоди на майже 3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили підприємиці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах і складанні й видачі службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

ДОВІДКА. Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати в 1981 році, і зараз вона має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий – у 2004-му. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність – 2000 МВт. За проєктом станція мала бути чотириблоковою, але третій і четвертий енергоблок побудували тільки частково. Енергоатом планує завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт.



Якщо ці плани будуть реалізовані, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати в 1981 році, і зараз вона має два реактори. Перший запустили у 1987 році, другий – у 2004-му. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність – 2000 МВт. За проєктом станція мала бути чотириблоковою, але третій і четвертий енергоблок побудували тільки частково. Енергоатом планує завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт.Якщо ці плани будуть реалізовані, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі