Ексзаступнику Єрмака Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні

За даними слідства, з 2020 до 2022 року він придбав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн

Андрій Смирнов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента про підозру у незаконному збагаченні. За даними співрозмовника LIGA.net, мова йде про Андрія Смирнова.

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За даними слідства, з 2020 до 2022 року він придбав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн, зазначили в антикорупційних органах.

За їхніми даними, йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, він оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе, зазначили в НАБУ.

Фото: НАБУ

Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. У разі доведення вини – загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же термін.