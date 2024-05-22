Ексзаступнику Єрмака Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому заступнику керівника Офісу президента про підозру у незаконному збагаченні. За даними співрозмовника LIGA.net, мова йде про Андрія Смирнова.
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За даними слідства, з 2020 до 2022 року він придбав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн, зазначили в антикорупційних органах.
За їхніми даними, йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
Аби приховати наявність цього майна, він оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе, зазначили в НАБУ.
Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. У разі доведення вини – загрожує позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же термін.
- Смирнов був заступником керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова: слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.
- У березні 2023 року стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження щодо Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів: йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.