Экс-заместителю Ермака Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении

По данным следствия, с 2020 по 2022 годы он приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и доход за период в размере более 1,3 млн грн

Андрей Смирнов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента о подозрении в незаконном обогащении. По данным собеседника LIGA.net, речь идет об Андрее Смирнове.

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По данным следствия, с 2020 по 2022 годы он приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн грн, отметили в антикоррупционных органах.

По их данным, речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), двух мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, он оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя, отметили в НАБУ.

Фото: НАБУ

Ему сообщили о подозрении по статье о незаконном обогащении. В случае доказательства вины – грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до на тот же срок.