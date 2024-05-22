Экс-заместителю Ермака Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении
Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса президента о подозрении в незаконном обогащении. По данным собеседника LIGA.net, речь идет об Андрее Смирнове.
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По данным следствия, с 2020 по 2022 годы он приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн грн, отметили в антикоррупционных органах.
По их данным, речь идет о двух автомобилях (Mercedes-Benz, Volkswagen), двух мотоциклах (Honda, BMW), трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье.
Чтобы скрыть наличие этого имущества, он оформил его большую часть на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме. Мотоцикл Honda зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя, отметили в НАБУ.
Ему сообщили о подозрении по статье о незаконном обогащении. В случае доказательства вины – грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до на тот же срок.
- Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента с 10 сентября 2019 по 29 марта 2024 года. Осенью 2023 года источники ZN.UA сообщали, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Смирнова: следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Андрея Смирнова Игорем.
- В марте 2023 года стало известно, что САП открыла уголовное производство в отношении Смирнова по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении им коррупционных преступлений: речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Смирнов.