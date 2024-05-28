Ексзаступнику Офісу президента Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові очільника Офісу президента Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.
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ВАКС постановив застосувати до Смирнова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. Сторона обвинувачення просила про запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 17 млн грн.
Також на підозрюваного покладені такі обов’язки: не відлучатись з Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України, а також обмежити спілкування з низкою осіб.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, – до 28 липня 2024 року.
За їхніми даними, йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
За версією слідства, аби приховати наявність цього майна, він оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.
- Смирнов був заступником керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова: слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.
- У березні 2023 року стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження щодо Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів: йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.
- 22 травня Смирнову повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
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