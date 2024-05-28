Ексзаступнику Офісу президента Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн

Андрій Смирнов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові очільника Офісу президента Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень. Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

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ВАКС постановив застосувати до Смирнова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. Сторона обвинувачення просила про запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 17 млн грн.

Також на підозрюваного покладені такі обов’язки: не відлучатись з Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України, а також обмежити спілкування з низкою осіб.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, – до 28 липня 2024 року.

За інформацією Національного антикорупційного бюро, з 2020 до 2022 року Смирнов придбав активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн, зазначили в антикорупційних органах.

За їхніми даними, йдеться про дві автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

За версією слідства, аби приховати наявність цього майна, він оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Смирнов був заступником керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова: слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.

У березні 2023 року стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження щодо Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів: йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.

22 травня Смирнову повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

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