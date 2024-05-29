За бывшего заместителя Ермака Смирнова внесли 10 млн грн залога

Андрей Смирнов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В среду, 29 мая, за экс-заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог в 10 млн грн. Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд в комментарии hromadske. Бывшего чиновника подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

На Смирнова наложены процессуальные обязанности, в частности, он должен прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду и не отлучаться из Киева без их разрешения.

Кроме того, Смирнов должен сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

К тому же, он должен сдать на хранение свой паспорт или паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в страну.

Эти обязанности будут действовать до 28 июля.

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Меру пресечения в виде залога Смирнову избрали во время заседания ВАКС во вторник 28 мая.

Согласно данным Национального антикоррупционного бюро, с 2020 по 2022 год Смирнов приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, при этом имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн.

Соответственно, разница между стоимостью приобретенного имущества и денежными средствами чиновника составляла 15,7 млн грн, отметили правоохранители.

Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года. Осенью 2023 года источники ZN.UA сообщали, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Смирнова: следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Андрея Смирнова Игорем.

В марте 2023 года стало известно, что САП открыла уголовное производство по Смирнову по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении им коррупционных преступлений: речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Смирнов.

22 мая Смирнову сообщили о подозрении по статье о незаконном обогащении. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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