За колишнього заступника Єрмака Смирнова внесли 10 млн грн застави

Андрій Смирнов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

У середу, 29 травня, за ексзаступника глави Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу обсягом 10 млн грн. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд у коментарі hromadske. Колишнього посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На Смирнова накладено процесуальні обов'язки, зокрема, він має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду та не відлучатися з Києва без їхнього дозволу.

Крім того, Смирнов має повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, а також утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

До того ж він має здати на зберігання свій паспорт або паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд до країни.

Ці обов'язки діятимуть до 28 липня.

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Запобіжний захід у вигляді застави Смирнову обрали під час засідання ВАКС у вівторок 28 травня.

Згідно з даними Національного антикорупційного бюро, з 2020 до 2022 року Смирнов придбав активи вартістю 17,1 млн грн, водночас маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Відповідно, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн, зазначили правоохоронці.

Смирнов був заступником керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова: слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.

У березні 2023 року стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження щодо Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів: йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.

22 травня Смирнову повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

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