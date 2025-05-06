За колишнього заступника глави ОП Смирнова внесли 18 млн грн застави – джерело
За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова 6 травня внесли заставу у розмірі 18 млн грн. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.
Однак офіційного підтвердження наразі немає.
Напередодні, 5 травня, ВАКС узяв його під варту з альтернативою внесення застави саме у 18 млн грн, хоча прокурорка просила суму у 20 млн грн. У коментарі журналістам Смирнов у суді заявив, що "доведе свою невинуватість".
Ексзаступника глави ОП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн – у травні 2024 року він отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.
А 16 квітня 2025 року Смирнов отримав нові підозри від НАБУ – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.
- Смирнов був заступником керівника Офісу президента з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. Восени 2023 року джерела ZN.UA повідомляли, що НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова: слідчі дії стосувалися справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем.
- У березні 2023 року стало відомо, що САП відкрила кримінальне провадження щодо Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів: йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Смирнов.
- 28 травня 2024 року ексзаступнику Єрмака Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Вже наступного дня за нього внесли заставу і було накладено процесуальні обов'язки.