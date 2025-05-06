За колишнього заступника глави ОП Смирнова внесли 18 млн грн застави – джерело

За день до цього його було взято під варту з альтернативою внесення такої суми застави

Андрій Смирнов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова 6 травня внесли заставу у розмірі 18 млн грн. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Однак офіційного підтвердження наразі немає.

Напередодні, 5 травня, ВАКС узяв його під варту з альтернативою внесення застави саме у 18 млн грн, хоча прокурорка просила суму у 20 млн грн. У коментарі журналістам Смирнов у суді заявив, що "доведе свою невинуватість".

Ексзаступника глави ОП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн – у травні 2024 року він отримав підозру від Національного антикорупційного бюро.

А 16 квітня 2025 року Смирнов отримав нові підозри від НАБУ – в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.