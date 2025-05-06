За бывшего заместителя главы ОП Смирнова внесли 18 млн грн залога – источник
За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова 6 мая внесли залог в размере 18 млн грн. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.
Однако официального подтверждения пока нет.
Накануне, 5 мая, ВАКС заключил его под стражу с альтернативой внесения залога именно в 18 млн грн, хотя прокурор просила сумму в 20 млн грн. В комментарии журналистам Смирнов в суде заявил, что "докажет свою невиновность".
Экс-замглавы ОП подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн грн – в мае 2024 года он получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро.
А 16 апреля 2025 года Смирнов получил новые подозрения от НАБУ – в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.
- Смирнов был заместителем руководителя Офиса президента с 10 сентября 2019 года по 29 марта 2024 года. Осенью 2023 года источники ZN.UA сообщали, что НАБУ провело обыски у водителя, матери и брата Смирнова: следственные действия касались дела о нажитом имуществе братом Андрея Смирнова Игорем.
- В марте 2023 года стало известно, что САП открыла уголовное производство по Смирнову по заявлению общественной организации "Антикоррупционный правозащитный совет" о совершении им коррупционных преступлений: речь шла о записанном на брата имуществе, которое, по утверждению организации, приобрел лично Смирнов.
- 28 мая 2024 года экс-заместителю Ермака Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн. На следующий день за него внесли залог и были наложены процессуальные обязанности.