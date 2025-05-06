За бывшего заместителя главы ОП Смирнова внесли 18 млн грн залога – источник

За день до этого он был заключен под стражу с альтернативой внесения такой суммы залога

Андрей Смирнов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова 6 мая внесли залог в размере 18 млн грн. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Однако официального подтверждения пока нет.

Накануне, 5 мая, ВАКС заключил его под стражу с альтернативой внесения залога именно в 18 млн грн, хотя прокурор просила сумму в 20 млн грн. В комментарии журналистам Смирнов в суде заявил, что "докажет свою невиновность".

Экс-замглавы ОП подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн грн – в мае 2024 года он получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро.

А 16 апреля 2025 года Смирнов получил новые подозрения от НАБУ – в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.