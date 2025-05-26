В жилье сотрудников Высшего антикоррупционного суда нашли "прослушку"

В ВАКС расценивают это как попытки воздействия на работу судей

Здание ВАКС (Фото: сайт суда)

На прошлой неделе в жилье сотрудников аппарата Высшего антикоррупционного суда было обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте институции.

"Эти факты расцениваем как попытки влияния на совершение беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда", – говорится в публикации.

Ведомство подало сообщение о вмешательстве в его работу в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора, возбуждены уголовные производства.

"Независимость суда – это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом, независимо от метода или формы, является серьезной угрозой судебной системе, правопорядку и демократии", – заявила председатель ВАКС Вера Михайленко.

СПРАВКА "Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут ответственность, установленную законом", – говорится в Законе "О судоустройстве и статусе судей".



Максимальное наказание по статье 376 Уголовного кодекса о вмешательстве в деятельность судебных органов – три года заключения. "Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут ответственность, установленную законом", – говорится в Законе "О судоустройстве и статусе судей".Максимальное наказание по статье 376 Уголовного кодекса о вмешательстве в деятельность судебных органов – три года заключения.

ВАКС – это специализированный суд, рассматривающий дела о коррупционных преступлениях, особенно на высоком уровне.

5 мая ВАКС заключил под стражу бывшего заместителя главы ОП Смирнова, но на следующий день за него внесли 18 млн грн залога.

23 мая ВАКС приговорил заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Саенко к четырем годам лишения свободы за попытку подкупа судей.