В жилье сотрудников Высшего антикоррупционного суда нашли "прослушку"
Здание ВАКС (Фото: сайт суда)

На прошлой неделе в жилье сотрудников аппарата Высшего антикоррупционного суда было обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте институции.

"Эти факты расцениваем как попытки влияния на совершение беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда", – говорится в публикации.

Ведомство подало сообщение о вмешательстве в его работу в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора, возбуждены уголовные производства.

"Независимость суда – это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом, независимо от метода или формы, является серьезной угрозой судебной системе, правопорядку и демократии", – заявила председатель ВАКС Вера Михайленко.

СПРАВКА
"Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению судебных решений запрещаются и влекут ответственность, установленную законом", – говорится в Законе "О судоустройстве и статусе судей".

Максимальное наказание по статье 376 Уголовного кодекса о вмешательстве в деятельность судебных органов – три года заключения.
  • ВАКС – это специализированный суд, рассматривающий дела о коррупционных преступлениях, особенно на высоком уровне.
  • 5 мая ВАКС заключил под стражу бывшего заместителя главы ОП Смирнова, но на следующий день за него внесли 18 млн грн залога.
  • 23 мая ВАКС приговорил заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Саенко к четырем годам лишения свободы за попытку подкупа судей.
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