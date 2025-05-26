В жилье сотрудников Высшего антикоррупционного суда нашли "прослушку"
На прошлой неделе в жилье сотрудников аппарата Высшего антикоррупционного суда было обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. Об этом сообщили на сайте институции.
"Эти факты расцениваем как попытки влияния на совершение беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда", – говорится в публикации.
Ведомство подало сообщение о вмешательстве в его работу в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора, возбуждены уголовные производства.
"Независимость суда – это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом, независимо от метода или формы, является серьезной угрозой судебной системе, правопорядку и демократии", – заявила председатель ВАКС Вера Михайленко.
Максимальное наказание по статье 376 Уголовного кодекса о вмешательстве в деятельность судебных органов – три года заключения.
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