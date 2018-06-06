Фото: dsns.gov.ua

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Площадь пожара сокращена с 12 до трех гектар, открытого горения нет, отметил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

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Пожар в Чернобыльской зоне локализован, радиационный фон в норме, продукты горения не распространяются за пределы зоны. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что ситуация под контролем, площадь пожара сокращена с 12 до трех гектар, открытого горения нет, на некоторых участках наблюдается тление.

Чечеткин подчеркнул, что превышений допустимых норм радиационного фона в Чернобыльской зоне и за ее переделами не зафиксировано.

По данным ГСЧС, на 10:00 радиационный фон в Киеве не превышает естественного фонового значения и составляет 11 микрорентген в час при норме до 30.

В Чернобыле радиационный фон составляет 32 микрорентген в час, при безопасном уровне до 50, на промышленной площадке Чернобыльской зоны радиационный фон составляет 51,6 микрорентген в час, при этом безопасный уровень 140. Чечеткин подчеркнул, что распространения продуктов горения за пределы зоны отчуждения нет.

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.