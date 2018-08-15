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15.08.2018, 19:11

Полиция: К убийству депутата из Сум может быть причастна его жена

Полиция: К убийству депутата из Сум может быть причастна его жена - Фото
Фото: facebook.com/an.v.zhuk

Супруга убитого исчезла после первого допроса в полиции

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К убийству экс-депутата и чиновника городского совета Сум Анатолия Жука может быть причастна его жена. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что жена убитого после первого допроса исчезла. Вместе с ней исчезли ее дочь и водитель. Полиция разыскивает этих людей.

Аброськин сообщил, что полиция рассматривает несколько версий причин убийства: заказ и общественная деятельность экс-депутата.

Анатолия Жука убили 2 августа во дворе его дома на улице Льва Толстого. Чиновник погиб от полученных огнестрельных ранений.

8 августа в полиции сообщили, что жена и дочь Жука пропали.

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Теги: депутат, убийство, жена, Сумы, Анатолий Жук
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