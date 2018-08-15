Полиция: К убийству депутата из Сум может быть причастна его жена

К убийству экс-депутата и чиновника городского совета Сум Анатолия Жука может быть причастна его жена. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что жена убитого после первого допроса исчезла. Вместе с ней исчезли ее дочь и водитель. Полиция разыскивает этих людей.
Аброськин сообщил, что полиция рассматривает несколько версий причин убийства: заказ и общественная деятельность экс-депутата.
Анатолия Жука убили 2 августа во дворе его дома на улице Льва Толстого. Чиновник погиб от полученных огнестрельных ранений.
8 августа в полиции сообщили, что жена и дочь Жука пропали.