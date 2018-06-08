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08.06.2018, 13:12

Полковник Собко: Россия использует ЧМ-2018, чтобы отбелить себя

Полковник Собко: Россия использует ЧМ-2018, чтобы отбелить себя - Фото
Сергей Собко (скриншот из видеозаписи)

Командир 128-й ОГШБр обратился к футбольным болельщикам накануне ЧМ-2018: Пока вы будете смотреть футбольные матчи, Россия продолжит убивать украинцев

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Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковник Сергей Собко призвал футбольных болельщиков не верить России и ее попыткам путем проведения ЧМ-2018 по футболу представить себя как цивилизованную страну, поскольку Россия продолжает войну против Украины в Донбассе, а в российских тюрьмах остаются украинские политзаключенные. Об этом Собко заявил в видеообращении в Facebook.

Обращаясь к футбольным фанатам, Собко подчеркнул, что Россия использует любовь болельщиков к футболу, чтобы отбелить себя, "чтобы вам показалось, что это цивилизованная страна".

"Нельзя верить России. Потому что это страна, которая нарушает все мировые соглашения, захватывает территории, начинает войны. Пока вы будете смотреть футбольные матчи, она продолжит убивать украинцев в Донбассе, как она делает это уже пятый год подряд, развязав подлую войну против Украины", - отметил командир 128-й ОГШБр.

По его мнению, Россия продолжает врать, что не имеет отношения ни к сбиванию боинга МН17, ни к убийствам критиков Кремля, впет, что ее войск нет ни в Украине, ни в Сирии, что она не вмешивается в выборы в других странах.

"Она продолжает издеваться над человеческим достоинством, удерживая в тюрьмах сотни политзаключенных, из которых 68 - украинцы. Три недели назад один из них, Олег Сенцов, объявил голодовку требуя освободить всех политзаключенных. Трое других уже голодают вместе с ним. В России нет никакой честной игры. Россия убивает и лжет", - резюмировал полковник Собко.

Он также призвал поддержать Олега Сенцова, и вместе заставить страну-агрессора РФ играть по правилам.

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Теги: бойкот чм-2018, чм-2018, война, поддержка Сенцова, Олег Сенцов, футбол, футбольные болельщики, футбольные фанаты
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