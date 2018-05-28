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28.05.2018, 11:34

Пропавший во время боя под Мариуполем военный нашелся - штаб

Пропавший во время боя под Мариуполем военный нашелся - штаб - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

В расположение бригады он вернулся самостоятельно

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Морской пехотинец 36-й отдельной бригады, который пропал вчера в ходе столкновения с боевиками возле Павлополя, сам вернулся в расположение бригады. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил Виктор Шубец.

Состояние здоровья военного удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Шубец рассказал, что во время боя военнослужащих потерял связь со своим подразделением.

В расположение бригады он вернулся самостоятельно.

27 мая на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный. В результате этого боя террористы понесли потери - двое уничтожены и один ранен. 

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Теги: операция Объединенных сил, Донбасс, морская пехота, мариуполь
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