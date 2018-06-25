Пьяные боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По оценке наблюдателей ОБСЕ, противотанковая мина (ТМ-62) с проводом дистанционного управления находилась на дороге в Петровском

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Пьяные боевики заставили патруль специальной мониторинговой миссии проехать по заминированной дороге во временно оккупированном Петровском, что в 41 километре от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Вооруженный член вооруженных формирований вынудил патруль миссии проехать по заминированной дороге в Петровском. Двигаясь на восток через Петровское, члены патруля миссии заметили подозрительный предмет, наполовину закопанный в небольшое углубление на конце вырытого поперек дороги рва, в 300 м к востоко-юго-востоку от камеры СММ в Петровском", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, первый автомобиль патруля остановился на расстоянии примерно пяти метрах к востоку от предмета, а второй — в примерно 10 метрах к западу от него.

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По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина (ТМ-62) с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины — еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящему из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем.

"Когда патруль СММ остановился, к нему с востока подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения, и сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что дальше на восток их не пропустят. Несмотря на то, что команда миссии указала ему на наличие мины, он не позволил первому автомобилю проехать в восточном направлении, таким образом не оставив наблюдателям иного выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении через недавно выкопанный и заполненный щебнем ров возле выявленной мины", - подчеркнули в пресс-службе.

Патруль СММ проехал как можно дальше от мины по южной стороне дороги и после этого вернулся на базу в Донецке.

23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".