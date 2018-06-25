Расстрел семьи в Харькове: полиция назвала мотив подозреваемого

Задержанный в Харькове 42-летний подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, а также нанесении травм их ребенку заявил, что жертвы якобы задолжали ему $100 тысяч.
Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Олег Бех, передает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
В полиции рассказали, что при задержании подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским, но находился "в сложном психологическом состоянии".
Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями и назвал основной мотив убийства. По его словам, погибший якобы не хотел отдавать одолженные деньги.
Бех сообщил, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства и периодически общались.
Открыто уголовное производство по двум статьям УК - умышленное убийство и покушение на убийство.
Задержанному объявили о подозрении, 26 июня суд выбирать ему меру пресечения.
Статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали. Вечером того же дня на выезде из Харькова полиция задержала подозреваемого. В салоне автомобиля обнаружили огнестрельное оружие.