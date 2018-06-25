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25.06.2018, 18:31

Расстрел семьи в Харькове: полиция назвала мотив подозреваемого

Расстрел семьи в Харькове: полиция назвала мотив подозреваемого - Фото
Подозреваемый в двойном убийстве (фото - hk.npu.gov.ua)

Подозреваемый и жертва были знакомы с детства

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Задержанный в Харькове 42-летний подозреваемый в убийстве мужчины и женщины, а также нанесении травм их ребенку заявил, что жертвы якобы задолжали ему $100 тысяч. 

Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Олег Бех, передает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

В полиции рассказали, что при задержании подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским, но находился "в сложном психологическом состоянии". 

Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями и назвал основной мотив убийства. По его словам, погибший якобы не хотел отдавать одолженные деньги.

Бех сообщил, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства и периодически общались.

Открыто уголовное производство по двум статьям УК - умышленное убийство и покушение на убийство.

Задержанному объявили о подозрении, 26 июня суд выбирать ему меру пресечения.

Статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

24 июня в одном из домов Харькова расстреляли семью: мужчина и женщина скончались на месте, их 13-летнего ребенка госпитализировали.  Вечером того же дня на выезде из Харькова полиция задержала подозреваемого. В салоне автомобиля обнаружили огнестрельное оружие.

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Теги: двойное убийство, Нацполиция, Харьков
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