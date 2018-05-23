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23.05.2018, 22:07

Россошанскому-младшему продлили арест

Россошанскому-младшему продлили арест - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Срок содержания продлен на два месяца по ходатайству прокуратуры Киевской области

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Обвиняемому в совершении ДТП, в котором погибла сестра убитого адвоката Ирины Ноздровской, Дмитрию Россошанскому на два месяца продлили меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Срок содержания продлен по ходатайству прокуратуры Киевской области.

Россошанский обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала за несколько дней до этого. По данным экспертизы, правозащитница умерла насильственной смертью. 

8 января подозрение в убийстве было объявлено Юрию Россошанскому -  отцу Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме. Дело о гибели сестры юрист вела в суде почти два года, добиваясь наказания для обвиняемого.

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Теги: Ирина Нозровская, Юрий Россошанский, дмитрий россошанский, арест
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