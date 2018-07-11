СБУ: Хакерам РФ не дали устроить в Украине техногенную катастрофу

Российские спецслужбы попытались устроить кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции - один из объектов критической инфраструктуры Украины, но их усилия были блокированы специалистами СБУ. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
IT-эксперты украинских спецслужб сообщили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия "были умышленно пораженные вирусом VPNFilter с территории РФ".
Как уточнили в СБУ, продолжение этой кибератаки могло привести к аварии на объекте.
"Замысел <...> страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины", - пояснили в ведомстве.
Код VPNFilter был "локализован и обезврежен", подчеркнули в СБУ.
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СБУ напомнила, что в мае ее IT-эксперты уже фиксировали признаки подготовки спецслужб РФ к проведению подобных кибератак (с использованием VPNFilter) на объекты государственного и частного секторов.
VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное ПО с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.
Аульская хлоропереливная станция на карте региона: