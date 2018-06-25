СБУ: В Киеве полицейский продавал наркотики - фото

Фото: ssu.gov.ua

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В СБУ отметили, что стоимость изъятых психотропных на "черном»" рынке составляет почти 40 тыс грн.

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Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника управления патрульной полиции Киева на сбыте амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что инспектор полиции во внеслужебное время распространял психотропы среди наркозависимых столицы.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Деснянском районе Киева рядом с одним из торговых центров во время встречи с очередным клиентом и изъяли из подлокотника его собственного автомобиля почти сто граммов амфетамина.

Стоимость изъятых психотропных на "черном»" рынке составляет почти 40 тыс грн.

Полицейского задержали согласно ст. 208 Уголовного кодекса (Задержание уполномоченным должностным лицом).

Обнаруженное вещество направлено на экспертизу.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов).

В Киеве судят банду, наркокурьером в которой был полицейский.