Селфи-боевик выдал позиции гибридной армии РФ в Приазовье: фото

Новоазовская ветроэлектростанция (фото - mapio.net)

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Запечатленный на фото оккупант стоит около секретной радиоэлектронной техники и свободно делает там снимок

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Штаб операции объединенных сил показал фотографию российских военных на временно оккупированной территории в украинском Приазовье, которые проводят радиоэлектронную разведку позиций ВСУ. Соответствующий снимок с привязкой к ориентирам на местности выложен в Facebook штаба.

Фото сделано 13 июня 2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов. Подтверждением этого являются ориентиры: №1 - ветрогенератор; №2 - ветрогенератор; №3 - изгиб полезащитной лесополосы; №4 - изгиб полезащитной лесополосы.

Обе картинки кликабельны (нажмите, чтобы увеличить):

На снимке виден комплекс радиоэлектронных средств разведки: две антенны кругового типа советского производства с двумя солнечными батареями.

"Вероятно, комплекс используется для прослушивания и радиопеленгации станций, работающих в коротковолновом диапазоне частот 3-30 МГц. Также у антенны находится лицо в военной форме российского образца. Можно допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный инструктор армии России", - пишут в штабе ООС.

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Военные предположили, что автор селфи, скорее всего, не местный.

"На это указывает его возраст (большинство представителей местных "вояк" более пожилого возраста) и его действия: местных жестко контролируют за фото, которые демаскируют позиции и военную технику, и не допускают к технике РЭБ", - пишут в штабе.