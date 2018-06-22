Серийный насильник-убийца в Кривом Роге: задержан подозреваемый

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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За два месяца в городе произошло шесть нападений на женщин - двое погибли

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В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в нескольких убийствах и изнасилованиях. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба полиции.

По его словам, в мае-июне 2018 в Кривом Роге произошло шесть нападений на женщин. В результате две пострадавшие погибли, еще четыре - стали жертвами физического насилия. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

Возраст всех пострадавших колебался от 18 до 38 лет, у всех была сходная внешность, все преступления совершены похожим способом. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21:00, рассказал Аброськин.

Розыск вели ежедневно около полутысячи человек: полицейские, бойцы Нацгвардии, военнослужащие, граждане.

По словам начальника криминальной полиции, лицо, причастное к совершению этих преступлений, установили 18 июня. Его задержали, арестовали и поместили в изолятор временного содержания.

Подозреваемый дает показания. В полиции говорят, что практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база, злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам. Правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших.

Подозреваемый - 35-летний ранее судимый житель Кривого Рога, который в конце 2017 года освободился из мест лишения свободы.

Задержанному грозит пожизненное заключение.