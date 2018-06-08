Спецдокладчику ООН не дали пообщаться с заложниками в Донбассе

Нильс Мельцер Фото: flickr.com/photos/unisgeneva

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Состоялось несколько лишь бесед под наблюдением боевиков

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Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер не смог конфиденциально пообщаться с заложниками в местах лишения свободы на неконтролируемой правительством части Донбасса. Об этом он сообщил 8 июня, передает Радио Свобода.

Мельцер сказал, что во время его визита на территорию Донбасса, контролируемую боевиками, доступ к местам лишения свободы не отвечал требованиям его мандата. Представители так называемой "власти" заранее определили учреждения для посещения и другие учреждения посетить не разрешили.

На оккупированной части Луганской области Мельцер побывал в колониях №19 и №24. Там ему не разрешили провести конфиденциальные интервью с задержанными. Коллективные интервью общего характера были исключены из-за угрожающего присутствия персонала учреждения, отметил Мельцер.

На оккупированной части Донецкой области представитель ООН посетил СИЗО №5 в Донецке. Там он индивидуально пообщался с четырьмя задержанными военными ВСУ. Беседы проходили под наблюдением персонала тюрьмы, что не позволило обеспечить полную конфиденциальность, сказал спецдокладчик.

Спецдокладчик ООН отметил, что на контролируемой Украины территории он получил беспрепятственную свободу передвижения ко всем исправительным учреждениям.

Мельцер с командой с 20 мая по 8 июня в Украине оценивал общую ситуацию о запрете пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство.