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10.07.2018, 11:49

Стоял и курил: в Днепре на остановке взяли мужчину с гранатометом

Стоял и курил: в Днепре на остановке взяли мужчину с гранатометом - Фото
Фото: Нацполиция Днепропетровской области

Полиция обнаружила на остановке общественного транспорта мужчину, у которого был гранатомет

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В Днепре на остановке общественного транспорта задержали мужчину, который гулял с ганатометом РПГ-18. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области. 

"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 9 июля в 13:00 на улице Князя Ярослава Мудрого.

Мужчину доставили в Днепровский отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.

По словам задержанного, оружие он нашел и "хранил без всякой цели".

Правоохранители РПГ направили на экспертизу, открыто уголовное производство, полиция устанавливает происхождение оружия. 

18 мая полицейские изъяли 22 гранатомета у военного пенсионера в Ивано-Франковской области.

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Теги: полиция, днепр, гранатомет, рпг, днепроперовская область
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