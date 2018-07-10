Стоял и курил: в Днепре на остановке взяли мужчину с гранатометом

Фото: Нацполиция Днепропетровской области

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Полиция обнаружила на остановке общественного транспорта мужчину, у которого был гранатомет

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В Днепре на остановке общественного транспорта задержали мужчину, который гулял с ганатометом РПГ-18. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области.

"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что инцидент произошел 9 июля в 13:00 на улице Князя Ярослава Мудрого.

Мужчину доставили в Днепровский отдел полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель.

По словам задержанного, оружие он нашел и "хранил без всякой цели".

Правоохранители РПГ направили на экспертизу, открыто уголовное производство, полиция устанавливает происхождение оружия.

18 мая полицейские изъяли 22 гранатомета у военного пенсионера в Ивано-Франковской области.