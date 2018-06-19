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19.06.2018, 14:55

Суд разрешил капитану "Норда" выехать в Крым

Суд разрешил капитану "Норда" выехать в Крым - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Согласно решению суда, своими действиями капитан "Норда" нанес ущерб на почти 97 тыс грн

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Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд во временно оккупированном Крыму капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко. Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня 2018 года.

Прокурор ходатайствовал о продлении срока действия обязанностей Горбенко на 60 дней: прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суда, не посещать временно оккупированный Крым.

Свое ходатайство он мотивировал тем, что в отношении Горбенко расследуется уголовное производство по ч 1 ст. 249 УК (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), а сам подозреваемый может скрываться от следствия уничтожить или исказить доказательства.

Следственный судья Дмитрий Гюнтер отклонил ходатайство прокурора, указав, что то, что согласно закону, он должен подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств.

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"Досудебное расследование установило, что гражданин Украины, капитан судна Норд Горбенко, который плавал под флагом России, 24 марта 2018 года вышел из керченского порта в аннексирована Крыму в направлении Азовского моря с целью промышленного вылова рыбы", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, на борту Норда находились недействительные судовые документы, выданные оккупантами в Крыму.

"Горбенко без предусмотренного законом разрешения в центральном районе Азовского моря ... незаконно выловил 5627 килограмм рыбы (сырец, тюлька), для ее дальнейшей реализации", - говорится в материалах суда.

Своими действиями капитан Норда нанес ущерб на почти 97 тыс грн.

В постановлении суда отмечается, что Горбенко, которому сообщили о подозрении, постоянно проживает в Крыму, имеет документы, выданные оккупантами, поддерживает связи с сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ.

25 марта 2018 года пограничники задержали в украинских водах Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом РФ, зарегистрированное во временно аннексированном Крыму.

Члены экипажа плавсредства - 10 человек - нарушили порядок выезда с оккупированной территории и имели при себе паспорта граждан России, незаконно выданные в Керчи. 30 марта суд арестовал судно.

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Теги: Норд, Владимир Горбенко, суд, Крым
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