Сутки в Донбассе: ранены двое военных, уничтожены двое боевиков

В прошлые сутки в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.
Бои шли почти по всей линии разграничения, за сутки было 33 обстрела, из которых 13 - из тяжелого вооружения.
Подразделения ООС отвечали на атаки и вели активную оборону.
По информации разведки, уничтожены два боевика и раненые четверо.
25 мая при танковом штурме боевиков позиций ВСУ в Невельском, а также после "ответки" украинских войск на обстрел из Горловки были убиты по меньшей мере 14 боевиков.