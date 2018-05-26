Сутки в Донбассе: ранены двое военных, уничтожены двое боевиков

Фото: Андрей Гудзенко/ЛІГА.net

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Силы операции объединенных сил отвечали на обстрелы, которые шли почти по всей линии фронта

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В прошлые сутки в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Бои шли почти по всей линии разграничения, за сутки было 33 обстрела, из которых 13 - из тяжелого вооружения.

Подразделения ООС отвечали на атаки и вели активную оборону.

По информации разведки, уничтожены два боевика и раненые четверо.

25 мая при танковом штурме боевиков позиций ВСУ в Невельском, а также после "ответки" украинских войск на обстрел из Горловки были убиты по меньшей мере 14 боевиков.