Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.05.2018, 08:10

Сутки в Донбассе: ранены двое военных, уничтожены двое боевиков

Сутки в Донбассе: ранены двое военных, уничтожены двое боевиков - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/ЛІГА.net

Силы операции объединенных сил отвечали на обстрелы, которые шли почти по всей линии фронта

Реклама
Реклама

В прошлые сутки в Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил.

Бои шли почти по всей линии разграничения, за сутки было 33 обстрела, из которых 13 - из тяжелого вооружения.

Подразделения ООС отвечали на атаки и вели активную оборону.

По информации разведки, уничтожены два боевика и раненые четверо. 

25 мая при танковом штурме боевиков позиций ВСУ в Невельском, а также после "ответки" украинских войск на обстрел из Горловки были убиты по меньшей мере 14 боевиков.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ранены военные, война в донбассе, уничтожены боевики, сводка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украинец пытался вывезти в ОРДЛО новые iPhone и смарт-часы Apple
Общество Украинец пытался вывезти в ОРДЛО новые iPhone и смарт-часы Apple
Выводы по MH17 подтверждают агрессию РФ против Украины - Эстония
Политика Выводы по MH17 подтверждают агрессию РФ против Украины - Эстония
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 