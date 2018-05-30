Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.05.2018, 15:20

Убийство Бабченко: полиция пока не может приступить к экспертизам

Убийство Бабченко: полиция пока не может приступить к экспертизам - Фото
Аркадий Бабченко (фото - скриншот видео)

Глава Нацполиции Сергей Князев советует журналистам "не создавать частное детективное агентство" и передавать всю информацию об убийстве полицейским

Реклама
Реклама

Следствие пока не может приступить к проведению экспертиз в деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, так как, согласно новым нормам УПК, должно дождаться соответствующего решения суда. Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Согласно новому действующему законодательству, наши следователи еще стоят в суде, чтобы нам разрешили провести экспертизу", - сказал он.

По словам Князева, следствие устанавливает личность киллера, маршрут его передвижения и проверяет информацию о том, что накануне убийства неизвестные спрашивали у соседей Бабченко, где живет журналист. Глава Нацполиции не стал комментировать данные из СМИ, что Бабченко застрелили из пистолета Макарова.

Также Князев порекомендовал журналистам "не создавать частное детективное агентство" и передавать всю известную им информацию об убийстве полицейским. Он добавил, что более подробно о расследовании правоохранители расскажут на сегодняшнем брифинге в 17:00.

29 мая 2018 года в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

В последнее время известный критикой путинского режима Бабченко работал в Украине.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: сергей князев, экспертиза, следствие, аркадий бабченко, убийство бабченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Убийство Бабченко: по фотороботу подозреваемого проверяют 10 лиц
Политика Убийство Бабченко: по фотороботу подозреваемого проверяют 10 лиц
В убийстве Бабченко AI увидела "беспомощность властей Украины"
Политика В убийстве Бабченко AI увидела "беспомощность властей Украины"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 