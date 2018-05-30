Убийство Бабченко: полиция пока не может приступить к экспертизам

Аркадий Бабченко (фото - скриншот видео)

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Глава Нацполиции Сергей Князев советует журналистам "не создавать частное детективное агентство" и передавать всю информацию об убийстве полицейским

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Следствие пока не может приступить к проведению экспертиз в деле об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, так как, согласно новым нормам УПК, должно дождаться соответствующего решения суда. Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Согласно новому действующему законодательству, наши следователи еще стоят в суде, чтобы нам разрешили провести экспертизу", - сказал он.

По словам Князева, следствие устанавливает личность киллера, маршрут его передвижения и проверяет информацию о том, что накануне убийства неизвестные спрашивали у соседей Бабченко, где живет журналист. Глава Нацполиции не стал комментировать данные из СМИ, что Бабченко застрелили из пистолета Макарова.

Также Князев порекомендовал журналистам "не создавать частное детективное агентство" и передавать всю известную им информацию об убийстве полицейским. Он добавил, что более подробно о расследовании правоохранители расскажут на сегодняшнем брифинге в 17:00.

29 мая 2018 года в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

В последнее время известный критикой путинского режима Бабченко работал в Украине.