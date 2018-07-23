Убийство Ноздровской: Россошанский может получить пожизненное

Юрий Россошанский (фото - Радио Свобода)

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Подозреваемому в жестоком убийстве юриста Ирины Ноздровской изменили подозрение

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Юрию Россошанскому, которого следствие подозревает в убийстве с особой жестокостью юриста Ирины Ноздровской, грозит пожизненное тюремное заключение. Об этом сообщила прокуратура Киевской области.

Правоохранители изменили ранее сообщенное подозрение с ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) на ч. 2 п. 4 ст. 115 УК - "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет - или пожизненное лишение свободы.

"Во время досудебного расследования получены выводы судмедэкспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенной подозрения", - пишет прокуратура.

Защите открыли материалы для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлено в суд.

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1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала за несколько дней до этого. 8 января подозрение в убийстве было объявлено Юрию Россошанскому - отцу Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме.

Дело о гибели сестры юрист вела в суде почти два года, добиваясь наказания для обвиняемого. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы.