Убийство в СИЗО Одессы: арестант заявил, что сотрудницу заказали

Фото: http://dumskaya.net

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17 августа 2017 года арестант в Одесском СИЗО убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко

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Подозреваемый в жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО, которое произошло в августе 2017 года, заявил в суде, что это преступление якобы заказал ему старший оперуполномоченный СИЗО. Об этом сообщает Думская.

Василий Чемериз утверждает, что убить Алену Порошенко его заставил старший оперуполномоченный СИЗО Александр Н., который якобы хотел сместить действующего начальника учреждения.

«Прокуратура крышует Одесский следственный изолятор. Я не один иду по делу. Из меня сделали козла отпущения. Есть еще люди, которые занимают должности… Получили звания. Я не допущу, чтобы меня упаковали, а они чистенькие ходили. Пока не возьмут под стражу главного заказчика, который заказал сотрудницу. Старший оперуполномоченный первого корпуса Н. Александр. Как работает, так и работал», — сказал Чемериз.

Подозреваемый заявил отвод судье, прокурору и всему Малиновскому райсуду. Судья отказался удовлетворять это ходатайство.

Как напоминает издание, на прошлых заседаниях подозреваемый говорил, что убить Порошенко его якобы заставил какой-то сотрудник вместе с еще одним арестантом. Они, по словам Чемериза, угрожали ему и его семье, вынуждая совершить убийство.

17 августа 2017 года арестант в Одесском СИЗО убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко.