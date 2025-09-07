В Москве появились листовки ГУР, могут рассчитывать на "особое поздравление" – источник
На День военной разведки Украины в столице страны-агрессора Москве появились "поздравительные" листовки, сообщил собеседник LIGA.net в ведомстве.
"Одновременно в разных районах Москвы в публичных местах – на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов – появились поздравительные листовки. На них изображен логотип Главного управления разведки и напоминание всем москвичам – "ответственность неизбежна", – рассказал он и предоставил соответствующие фото.
По словам собеседника, после всех преступлений, которые россияне совершили в Украине, "наивно надеяться, что их обойдет заслуженная кара как сегодня, так и всегда".
"Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже скоро", – добавил собеседник, не приведя других деталей.
- 1 сентября бойцы ГУР поразили вертолеты и судно россиян во временно оккупированном Крыму.
