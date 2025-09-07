У Москві з'явились листівки ГУР, можуть розраховувати на "особливе вітання" – джерело

У столиці РФ з'явились листівки з логотипом відомства та написом "відповідальність неминуча"

Ілюстративне фото: ГУР

На День воєнної розвідки України у столиці країни-агресора Москві з'явились "вітальні" листівки, повідомив співрозмовник LIGA.net у відомстві.

"Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях – на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів – зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип Головного управління розвідки та нагадування всім москвинам – "відповідальність неминуча", – розповів він і надав відповідні фото.

За словами співрозмовця, після всіх злочинів, які росіяни вчинили в Україні, "наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас".

"Мешканці столиці так званої Росії, вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", – додав співбесідник, не навівши інших деталей.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР