Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони уразили гелікоптери й судно росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР та опублікувала відео ударів.

Операцію реалізували бійці спецпідрозділу "Примари". Вони вдарили безпілотниками по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя – успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від $20 млн до $30 млн.

Також під удар потрапив буксир, імовірно БУК-2190, у бухті Севастополя. Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.

4 серпня СБУ повідомила, що дрони спецслужби уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.

8 серпня стало відомо, що у Криму бойові дрони ГУР уразили одну з найцінніших РЛС армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".

31 серпня ГУР повідомляло про ураження низки РЛС росіян у Криму.