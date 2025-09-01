Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны поразили вертолеты и судно россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала видео ударов.

Операцию реализовали бойцы спецподразделения "Призраки". Они ударили беспилотниками по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, неподалеку от Симферополя – успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от $20 млн до $30 млн.

Также под удар попал буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя. Во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.

4 августа СБУ сообщила, что дроны спецслужбы поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.

8 августа стало известно, что в Крыму боевые дроны ГУР поразили одну из самых ценных РЛС армии России – 98Л6 "Енисей".

31 августа ГУР сообщало о поражении ряда РЛС россиян в Крыму.