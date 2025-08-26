Силы спецопераций вывели из строя объекты логистики россиян в оккупированном Крыму

Министерство обороны государства-агрессора жаловалось на дроновую атаку на Крым утром 26 августа

Беспилотник (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны продолжают уничтожать логистику российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило командование Сил специальных операций.

Бойцы ССО провели специальные действия на территории Крыма, в результате чего были выведены из строя объекты логистики. Они обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей российской армии.

Утром во вторник, 26 августа, в Крыму раздавались взрывы. Министерство обороны государства-агрессора сообщало об атаке дронов. В ведомстве говорят о восьми якобы сбитых БпЛА с 07:00 до 07:30.

Telegram-канал Крымский ветер писал, что под атакой дронов оказалась железнодорожная инфраструктура в городе Джанкой и станция Урожайная в поселке Красногвардейское. По предварительной информации, на втором объекте есть попадание по подстанции.

Ресурс также опубликовал фото железнодорожных путей в Красногвардейском, над которыми поднимается густой черный дым.

В ночь на 21 августа ССО поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами в городе Джанкой.