Сили спецоперацій вивели з ладу об’єкти логістики росіян в окупованому Криму

Міністерство оборони держави-агресорки скаржилося на дронову атаку на Крим вранці 26 серпня

Безпілотник (Ілюстративне фото: Генштаб)

Сили оборони продовжують нищити логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій.

Бійці ССО провели спеціальні дії на території Криму, внаслідок чого були виведені з ладу об'єкти логістики. Вони забезпечували функціонування та бойове постачання військових частин російської армії.

Вранці у вівторок, 26 серпня, в Криму лунали вибухи. Міністерство оборони держави-агресорки повідомляло про атаку дронів. У відомстві стверджують про вісім нібито збитих БпЛА від 07:00 до 07:30.

Telegram-канал Кримський вітер писав, що під атакою дронів опинилася залізнична інфраструктура в місті Джанкой та станція Урожайна у селищі Червоногвардійське. За попередньою інформацією, на другому об’єкті є попадання по підстанції.

Ресурс також опублікував фото залізничних колій в Червоногвардійському, над якими підіймається густий чорний дим.

У ніч проти 21 серпня ССО вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами в місті Джанкой.