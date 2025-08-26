Сили спецоперацій вивели з ладу об’єкти логістики росіян в окупованому Криму
Сили оборони продовжують нищити логістику російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій.
Бійці ССО провели спеціальні дії на території Криму, внаслідок чого були виведені з ладу об'єкти логістики. Вони забезпечували функціонування та бойове постачання військових частин російської армії.
Вранці у вівторок, 26 серпня, в Криму лунали вибухи. Міністерство оборони держави-агресорки повідомляло про атаку дронів. У відомстві стверджують про вісім нібито збитих БпЛА від 07:00 до 07:30.
Telegram-канал Кримський вітер писав, що під атакою дронів опинилася залізнична інфраструктура в місті Джанкой та станція Урожайна у селищі Червоногвардійське. За попередньою інформацією, на другому об’єкті є попадання по підстанції.
Ресурс також опублікував фото залізничних колій в Червоногвардійському, над якими підіймається густий чорний дим.
У ніч проти 21 серпня ССО вразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами в місті Джанкой.
- 4 серпня СБУ повідомила, що дрони спецслужби уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.
- 8 серпня стало відомо, що у Криму бойові дрони ГУР уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".
