ГУР поразило в Крыму важные цели россиян, в частности радиолокационные станции – видео
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны продолжают уничтожать противовоздушную оборону оккупантов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала видео работы спецназовцев.
Налет на вражеские цели совершили бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки".
Очередной свежий список пораженных целей:
→ радиолокационная станция "Утес-Т";
→ радиотелескоп РТ-70;
→ комплекс радионавигационной спутниковой системы "Глонасс" в куполе;
→ бортовая радиолокационная станция МР-10М1 "Мис" М1;
→ радиолокационная станция 96Л6-АП из состава зенитно-ракетного комплекса С-400.
- 4 августа СБУ сообщила, что дроны спецслужбы поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.
- 8 августа стало известно, что в Крыму боевые дроны ГУР поразили одну из самых ценных РЛС армии России – 98Л6 "Енисей".
