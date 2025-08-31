Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны продолжают уничтожать противовоздушную оборону оккупантов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала видео работы спецназовцев.

Налет на вражеские цели совершили бойцы спецподразделения ГУР МО "Призраки".

Очередной свежий список пораженных целей:

→ радиолокационная станция "Утес-Т";

→ радиотелескоп РТ-70;

→ комплекс радионавигационной спутниковой системы "Глонасс" в куполе;

→ бортовая радиолокационная станция МР-10М1 "Мис" М1;

→ радиолокационная станция 96Л6-АП из состава зенитно-ракетного комплекса С-400.

4 августа СБУ сообщила, что дроны спецслужбы поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.

8 августа стало известно, что в Крыму боевые дроны ГУР поразили одну из самых ценных РЛС армии России – 98Л6 "Енисей".