ГУР уразило в Криму важливі цілі росіян, зокрема радіолокаційні станції – відео
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони продовжують нищити протиповітряну оборону окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР й опублікувала відео роботи спецпризначенців.
Наліт на ворожі цілі здійснили бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари".
Черговий свіжий перелік уражених цілей:
→ радіолокаційна станція "Утьос-Т";
→ радіотелескоп РТ-70;
→ комплекс радіонавігаційної супутникової системи "Глонасс" в куполі;
→ бортова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1;
→ радіолокаційна станція 96Л6-АП зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400.
- 4 серпня СБУ повідомила, що дрони спецслужби уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.
- 8 серпня стало відомо, що у Криму бойові дрони ГУР уразили одну з найцінніших РЛС армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".
