Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони продовжують нищити протиповітряну оборону окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР й опублікувала відео роботи спецпризначенців.

Наліт на ворожі цілі здійснили бійці спецпідрозділу ГУР МО "Примари".

Черговий свіжий перелік уражених цілей:

→ радіолокаційна станція "Утьос-Т";

→ радіотелескоп РТ-70;

→ комплекс радіонавігаційної супутникової системи "Глонасс" в куполі;

→ бортова радіолокаційна станція МР-10М1 "Мис" М1;

→ радіолокаційна станція 96Л6-АП зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400.

4 серпня СБУ повідомила, що дрони спецслужби уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.

8 серпня стало відомо, що у Криму бойові дрони ГУР уразили одну з найцінніших РЛС армії Росії – 98Л6 "Єнісєй".