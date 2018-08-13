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13.08.2018, 17:21

Врача, уволенную за отказ лечить участника АТО, восстановили

Врача, уволенную за отказ лечить участника АТО, восстановили - Фото
Участник АТО и пациент Виталий Драган (скриншот видео)

Врача-онколога назначили на ответственную должность в Институте рака

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Медика из Национального института рака, которая отказалась лечить участника АТО, восстановили в должности и повысили, сообщает Центр противодействия коррупции.

Директор Института назначила Галину Губареву секретарем Комиссии по вопросам этики при национальном Институте рака. Медик будет отвечать за согласование проведения клинических испытаний в институте.

Врач Института рака якобы отказала в лечении участнику АТО, аргументировав это тем, что он "убивал братский народ". Губарева заявила, что такого не говорила и не хотела обидеть военного. По ее словам, она "хотела объяснить, что для больных раком ветеранов АТО не предусмотрено льгот". 

8 августа и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что после служебной проверки медика уволили из Национального института рака.

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Теги: Институт рака, увольнение, восстановление в должности, участник ато, рак, Галина Губарева
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